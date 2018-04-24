Энергетики Среднего Урала отчитались об итогах отопительного сезона

Энергетики подвели предварительные итоги отопительного сезона в Свердловской области. Количество аварий на теплосетях значительно снизилось, а впереди — большие планы.

За последние пять лет на сетях теплоснабжения удалось снизить аварийность более, чем в два раза. Так, на 12 территориях присутствия компании «Облкоммунэнерго» по итогам 2017 года произошло 472 аварий, тогда как в 2012 году эта цифра составила 1160 порывов. «В сравнении с прошлым годом мы тоже видим положительную динамику. Если на 23 апреля 2017 года произошло 845 отключений в электросетях компании, то за этот год — 515. В тепле за этот же период зарегистрировано 115 и, соответственно, 79 порывов и других технологических нарушений», — сообщил генеральный директор «Облкоммунэнерго» Дмитрий Буданов

По его словам, предприятие активно готовится к старту летнего ремонта четей. Планы — масштабные. В этом году энергетикам придется освоить 450 млн рублей, что на 20% больше прошлого года. Кроме того, в 2018 году предприятие вложит 284 млн рублей на реконструкцию и ремонт теплокомплексов в восьми муниципальных образованиях. При этом часть расходов будет субсидирована за счет концессионного соглашения с правительством региона.

«Самые большие работы по концессионным соглашениям мы будем проводить в Артемовском и Кировградском городских округах — в основном это замена ветхих участков тепловых сетей. Наша главная задача — дальнейшее снижение аварийности и повышение надежности тепло— и водоснабжения жителей. Начнем сразу по окончании отопительного сезона», — отметил Дмитрий Буданов.

Как ранее сообщал «АиФ-Урал», в рамках концессионного соглашения, рассчитанного на 7 лет, на теплосети Артемовского городского округа будет потрачено в общей сложности 540 млн рублей, из них 137 млн будет вложено в ремонт сетей уже в этом году.