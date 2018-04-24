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11 улиц Самары перекроют для празднования Первомая
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11 улиц Самары перекроют для празднования Первомая 

ТРК Губерния 24 апреля 2018
Фото: ТРК Губерния
30 апреля и 1 мая в Самаре будет ограничено движение транспорта. С 6 утра 30 апреля и до 10 вечера 1 мая проехать нельзя будет по следующим улицам: — Молодогвардейской — от Ленинградской до Студенческого переулка; — Высоцкого — от Галактионовской до Молодогвардейской; — Некрасовской — от Галактионовской до Чапаевской; — Льва Толстого — от Галактионовской до Чапаевской. — Красноармейской — от Галактионовской до Фрунзе; — Вилоновской — от Галактионовской до Фрунзе; — Фрунзе — от Красноармейской до Вилоновской; — Шостаковича — от Чапаевской до Фрунзе; — Чапаевской — от Красноармейской до Вилоновской; — Ульяновской — от ул. Галактионовской до ул. Чапаевской. В Праздник Весны и Труда с 6 утра до 4 часов вечера нельзя будет передвигаться еще и по Галактионовской — от Красноармейской до Вилоновской.
Фото: Администрация г. о. Самара
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