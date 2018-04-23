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В Архангельске выделят дополнительно 50 миллионов рублей на ремонт дорог
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В Архангельске выделят дополнительно 50 миллионов рублей на ремонт дорог 

АиФ Архангельск 2 часа назад
Фото: АиФ Архангельск
Ранее на проведение ремонтных работ в столице Поморья было предусмотрено выделение 280 млн рублей бюджетных денег. Половина этих средств предназначена на реконструкцию пр. Ленинградский: из областного бюджета выделено 133 млн рублей, еще 7 млн рублей добавили из муниципальной казны. Также на замену асфальтобетонного покрытия городских дорог выделено 92,3 млн рублей, из которых 22 млн рублей — софинансирование региона. 13,8 млн рублей предусмотрено в этому году на ремонт внутридворовых и внутриквартальных проездов, 26,4 млн рублей — на ямочный ремонт и еще 7,5 млн рублей — на приведение в порядок дорог из бетонных плит и гравия.
В настоящее время рассматривается возможность выделения дополнительных средств из городского бюджета в размере 50 млн рублей.
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