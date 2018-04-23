В Китае тестируют систему по обрызгиванию водой людей за переход дороги на красный свет 

В городе Дайе китайской провинции Хубэй тестируют новую систему, которая обливает водой пешеходов, решивших прейти дорогу на красный сигнал светофора, сообщают «Новые известия» со ссылкой на китайские СМИ.
Новую систему пока установили только на одном из самых оживленных перекрестков города. Она представляет собой ряд желтых столбов, которые связаны со светофорами и опрыскивают людей водой при переходе дороги на красный свет.
Когда загорается красный свет светофора, система предупреждает о том, что если попытаться перейти дорогу — нарушителей опрыскают водой. Отмечается, что каждый столбец оборудован датчиком движения для выявления нарушителей.
Система сооружена в рамках партнерства китайской полиции с местной технологической компанией. Помимо холодного душа нарушителей также ждет публичное порицание, поскольку устройства также фотографируют лица людей и после отправляют их в полицию, где личность человека определяют с помощью системы распознавания. После этого фотографии нарушителей с именами вывешивают на экран рядом с перекрестком.