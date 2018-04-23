В Китае тестируют систему по обрызгиванию водой людей за переход дороги на красный свет

В городе Дайе китайской провинции Хубэй тестируют новую систему, которая обливает водой пешеходов, решивших прейти дорогу на красный сигнал светофора, сообщают « Новые известия » со ссылкой на китайские СМИ.

Новую систему пока установили только на одном из самых оживленных перекрестков города. Она представляет собой ряд желтых столбов, которые связаны со светофорами и опрыскивают людей водой при переходе дороги на красный свет.

Когда загорается красный свет светофора, система предупреждает о том, что если попытаться перейти дорогу — нарушителей опрыскают водой. Отмечается, что каждый столбец оборудован датчиком движения для выявления нарушителей.

Система сооружена в рамках партнерства китайской полиции с местной технологической компанией. Помимо холодного душа нарушителей также ждет публичное порицание, поскольку устройства также фотографируют лица людей и после отправляют их в полицию, где личность человека определяют с помощью системы распознавания. После этого фотографии нарушителей с именами вывешивают на экран рядом с перекрестком.