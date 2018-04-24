В Волгограде на улице Глазкова восстановят бордюрный камень на 600 метрах

В Волгограде на улице Глазкова приступили ко второму этапу восстановления дороги, в ходе которого специалисты восстановят бордюрный камень на протяжении около 600 метров.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе городской администрации, кроме замены старого камня на современный высокопрочный, строителям предстоит уложить новое дорожное полотно в два слоя, один из которых будет состоять из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Общая площадь реконструируемого участка магистрали составляет более 9 500 квадратных метров.

Отметим, ранее, до начала дорожных работ, на улице Глазкова была восстановлена тепловая сеть, отремонтирована пешеходная часть, прилегающая к дороге.

Помимо улицы Глазкова в текущем году будут отремонтированы улицы Шурухина, Александрова, Таращанцев, Автомобилистов, Кабардинская, Садовая, Московская, проспект Металлургов. Всего в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги» восстановят 56 объектов, общей протяженностью порядка 60 километров.