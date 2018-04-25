В Волгограде выбрали подрядчика для реконструкции улицы имени Героев Тулы

В Волгограде состоялся электронный аукцион, в ходе которого был определен подрядчик, который выполнит реконструкцию улицы имени Героев Тулы в Тракторозаводском районе.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе городской администрации, проект восстановления улицы рассчитан на два года. На первом его этапе специалистам предстоит укрепить основание дороги, реконструировать ливневую и бытовую канализации, сети водоснабжения, а также построить поливочный водопровод и систему дренажа для газона, переложить часть газопровода. В рамках второго этапа подрядчик выполнит капитальный ремонт дорожного полотна, расширит проезжую часть до 15 метров. Кроме того, с обеих сторон автомагистрали построят новые тротуары с велодорожками, оборудуют остановочные павильоны. На прилегающей территории будет уложен газон, реконструирована линия наружного освещения.

Восстановлением дороги и прилегающей территории займется ООО «Донаэродорстрой». Деятельность компании на всех этапах реконструкции будут контролировать МУ «Комдорстрой» и департамент городского хозяйства мэрии.