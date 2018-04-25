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В Волгоградской области будут фиксировать работу «скорой» на видеокамеру
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В Волгоградской области будут фиксировать работу «скорой» на видеокамеру 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Работа сотрудников «скорой помощи» будет фиксироваться на видеокамеру — в качестве пилотного региона выбрана Волгоградская область. Это поможет защитить медработников, заявил в эфире Радио «Комсомольская правда» глава независимого профсоюза работников «скорой помощи» Дмитрий Беляков.
«Это нововведение поможет защитить медицинских служащих от хамства и возможных нападок со стороны пациентов», — считает эксперт.
Однако, по его словам, больные, вызвавшие «скорую», всегда смогут отказаться от применения видеокамер, однако в случае чего они всё равно смогут предъявлять претензии к оказанию медицинской помощи и их жалобы будут рассматриваться.
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