Удмуртия возместит 450 млн рублей убытков концессионеру платного моста через Каму

ИЖЕВСК, 24 апреля. / ТАСС /. Удмуртия возместит концессионеру проекта платного моста через Каму убытки на сумму в 450 млн рублей в 2018 году, рассказал во вторник журналистам министр транспорта и дорожного хозяйства республики Алексей Горбачев в кулуарах сессии регионального парламента.

"Республика должна будет платить концессионеру 450 млн рублей (в год), это максимальная сумма", — сказал он. По его словам, эти средства уже заложили в бюджете региона.

Горбачев отметил, что согласно концессионному соглашению, республика начнет возмещать концессионеру убытки с 2018 года — через год после ввода объекта в эксплуатацию — по следующей схеме «доходы минус расходы, но не более 450 млн».

Министр отметил, что сейчас концессионер несет большие расходы, поскольку расчетный трафик проекта составлял 3 тыс. автомобилей в сутки, а пока по мосту проезжает в среднем до 1,8 тыс. машин в день, суточная выручка составляет 1-1,2 млн рублей. По его словам, расчетного графика в 3 тыс. автомобилей удастся достичь не раньше 2019-2020 года, когда на территории Башкирии на месте нынешней грунтовой дороги, которая начинается после второго моста через реку Буй, также построенного в рамках концессионного проекта, проложат асфальтовое покрытие.

Ранее ТАСС сообщал, что в октябре 2013 года заключили концессионное соглашение между правительством региона, ООО «Региональная инвестиционная компания» (РИК) и банком ВТБ о строительстве мостов и подходов к ним. Общая стоимость проекта тогда составляла 14 млрд рублей, из которых 1,3 млрд — средства регионального бюджета, 2,5 млрд выделил Инвестиционный фонд РФ, еще 5 млрд рублей — банк ВТБ на 15 лет. Остальные средства должен был привлечь концессионер.