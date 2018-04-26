Дмитрий Азаров: «Московское шоссе отремонтируют по гарантии»

«Ремонтные работы на этом участке будут вестись за счет подрядчика по гарантии», — подчеркнул глава региона.

Напомним, реконструкция Московского шоссе, одной из самых загруженных городских дорог, велась с осени 2015 г. в рамках подготовки к ЧМ-2018 ООО «Самаратрансстрой». Стоимость контракта составила 9,29 млрд рублей. В проект реконструкции вошли пять пересечений, два из которых представляют собой кольцевые развязки, и восемь примыканий второстепенных улиц.

Во время прямого эфира Дмитрий Азаров заметил, что совсем недавно депутаты губернской думы ставили вопрос о качестве проведенного ремонта дорог. Депутаты, по словам врио губернатора, интересовались, «дотянут ли эти дороги хотя бы до чемпионата мира». И некоторые, как подчеркнул глава региона, не дотягивают — например, Московское шоссе. «Миллиарды рублей потрачены, качество ремонта такое, что сейчас уже надо исправлять эти работы», — возмущен Дмитрий Азаров.

По информации Волга Ньюс, работы по гарантийному ремонту Московского шоссе начнутся вечером 27 апреля. В связи с этим дорожные рабочие ограничат движение транспорта на трамвайных путях на пересечении Московского шоссе и ул. Врубеля с 23:00 до 5 утра на протяжении трех ночей.