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Замминистра ЖКХ Крыма уволили по статье за незаконное использование автомобиля Lexus
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Замминистра ЖКХ Крыма уволили по статье за незаконное использование автомобиля Lexus 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
При проверке сотрудники Комитета по противодействию коррупции Республики Крым (РК) обнаружили, что заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства РК дал незаконное распоряжение о предоставлении в его личное пользование автомобиля марки Lexus LX470, находящегося на балансе подведомственного предприятия. Об этом на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе рассказал председатель Комитета по противодействию коррупции РК Александр Акшатин.
По словам Акшатина, автомобиль передали без оформленных распорядительных документов и пользовался им чиновник также в нерабочие дни. Тем самым он нанёс ущерб предприятию на общую сумму 322,5 тыс. руб. (оплата топлива — 101 тыс. руб., его амортизация — 48,4 тыс.руб., заработная плата водителю — 173,1 тыс. руб.).
Материалы направили в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. «Глава Республики определил это как тяжкое нарушение, и он (первый замглавы ЖКХ. — Ред.) был уволен по утрате доверия», — приводит слова Акшатин РИА Крым.
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