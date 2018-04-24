Волгоградская область заключила договор с «Яндекс. Такси» для борьбы с нелегальными перевозчиками

Администрация Волгоградской области заключила соглашение об информационном взаимодействии в сфере пассажирских перевозок с «Яндекс. Такси», сообщает «НовостиВолгограда.ру».

В рамках соглашения стороны будут обмениваться информацией о выданных разрешениях на оказание услуг по перевозке пассажиров, что, как ожидается, позволит пресекать деятельность нелегальных перевозчиков и повышать качество предоставляемых услуг.

Помимо «Яндекс. Такси» комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области планирует заключить подобные соглашения с другими компаниями, чтобы еще больше снизить количество нелегальных таксистов в регионе.