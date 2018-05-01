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На Ямале закрыли все зимники из-за потепления
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На Ямале закрыли все зимники из-за потепления 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ИА Север-Пресс
МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Все зимние автомобильные дороги в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) закрылись до следующего сезона из-за потепления, сообщили во вторник ТАСС в департаменте транспорта и дорожного хозяйства региона.
"С 1 мая все зимние автомобильные дороги ЯНАО закрыты для движения всех видов транспортных средств. Зимники Салехард — Надым, Уренгой — Красноселькуп, Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги и Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале закрылись до следующего сезона. Подрядным организациям поручено удостовериться в отсутствии на автозимниках транспортных средств и людей, которые выехали туда в период работы дорог", — сообщили в департаменте.
Ранее сообщалось, что 28 апреля из-за потепления закрылся первый ямальский зимник Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале.
Теперь передвигаться в арктическом регионе можно будет на вездеходах на «воздушной подушке», а также водным и воздушным транспортом.
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