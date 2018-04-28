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Зимние автодороги закрывают на Ямале из-за теплой погоды
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Зимние автодороги закрывают на Ямале из-за теплой погоды 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Первая зимняя автодорога в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) закрылась в субботу до следующего сезона из-за потепления, сообщили в пресс-службе губернатора арктического региона.
"Сегодня закрылся проезд по зимнику Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале. Дорожники приступили к демонтажу обстановки, снимают сигнальные вехи и дорожные знаки", — сказали в пресс-службе.
В воскресение закрывается проезд по зимнику Лабытнанги-Мужи-Азовы. Сейчас на сезонной трассе работает комиссия, дорожники инспектируют ее перед закрытием.
Ожидается, что еще два зимника — Салехард-Надым и Уренгой-Красноселькуп — закроют до 30 апреля. После этого передвигаться в арктическом регионе можно будет водным и воздушным транспортом.
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