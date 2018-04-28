Зимние автодороги закрывают на Ямале из-за теплой погоды

МОСКВА, 28 апреля. / ТАСС /. Первая зимняя автодорога в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) закрылась в субботу до следующего сезона из-за потепления, сообщили в пресс-службе губернатора арктического региона.

"Сегодня закрылся проезд по зимнику Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале. Дорожники приступили к демонтажу обстановки, снимают сигнальные вехи и дорожные знаки", — сказали в пресс-службе.

В воскресение закрывается проезд по зимнику Лабытнанги-Мужи-Азовы. Сейчас на сезонной трассе работает комиссия, дорожники инспектируют ее перед закрытием.

Ожидается, что еще два зимника — Салехард-Надым и Уренгой-Красноселькуп — закроют до 30 апреля. После этого передвигаться в арктическом регионе можно будет водным и воздушным транспортом.