Красноярские улицы отмоют от грязи экологичным шампунем

Коммунальщики решили отмывать улицы Красноярска от грязи специальным шампунем. концентрата уже закуплено около 5 тысяч литров, сообщают в мэрии.

Такого количества шампуня хватит на весь сезон. Шампунь необходим, чтобы смыть въевшуюся грязь и пыль после зимы. К регулярной уборке коммунальщики приступят с начала следующей недели, когда в городе установятся круглосуточные положительные температуры.

«Наиболее активно шампунь применяется именно в начале сезона. Он нужен, чтобы смыть въевшиеся грязь и пыль после зимы. В остальное время он используется по мере необходимости. А регулярная мойка улиц проводится только с применением воды», — отметил генеральный директор МП САТП Павел Креско.

Напомним, что летний сезон у коммунально-дорожных служб начался 16 апреля. Всего в этот период предприятие готово выпустить на улицы города порядка 120 единиц техники.