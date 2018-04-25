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Красноярские улицы отмоют от грязи экологичным шампунем
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Красноярские улицы отмоют от грязи экологичным шампунем 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
Коммунальщики решили отмывать улицы Красноярска от грязи специальным шампунем. концентрата уже закуплено около 5 тысяч литров, сообщают в мэрии.
Такого количества шампуня хватит на весь сезон. Шампунь необходим, чтобы смыть въевшуюся грязь и пыль после зимы. К регулярной уборке коммунальщики приступят с начала следующей недели, когда в городе установятся круглосуточные положительные температуры.
«Наиболее активно шампунь применяется именно в начале сезона. Он нужен, чтобы смыть въевшиеся грязь и пыль после зимы. В остальное время он используется по мере необходимости. А регулярная мойка улиц проводится только с применением воды», — отметил генеральный директор МП САТП Павел Креско.
Напомним, что летний сезон у коммунально-дорожных служб начался 16 апреля. Всего в этот период предприятие готово выпустить на улицы города порядка 120 единиц техники.
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