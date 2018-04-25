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Супруги отравились грибами с помойки в Минусинске
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Супруги отравились грибами с помойки в Минусинске 

360tv.ru 54 минуты назад
Фото: 360tv.ru
В одном из частных домов Минусинска полицейские обнаружили тело 40‐летней женщины. Сожитель погибшей в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, но вскоре умер. Предположительно, накануне смерти оба ели грибы и пили спиртосодержащие напитки. Об этом сообщили в ГСУ СК по Красноярскому краю.
Они работали разнорабочими на полигоне твердых бытовых отходов, и, по одной из версий, продукты и напитки могли принести оттуда. По словам сотрудника полигона, рабочие часто находят там еду и алкоголь сомнительного происхождения, которые употребляют, несмотря на угрозу отравления
ГСУ СК по Красноярскому краю.
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. Уголовное дело по факту гибели людей не возбуждено.
В Петербургском детском саду у 16 детей нашли сальмонеллез. Вспышка инфекции зафиксирована в поселке Шушары, четверо детей отправлены в больницу.
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