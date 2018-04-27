Пьяный воронежец попытался украсть комплексы фиксации нарушений ПДД

Горожанин не хотел, чтобы технику устанавливали.

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