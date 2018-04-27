Пьяный воронежец попытался украсть комплексы фиксации нарушений ПДД 

Горожанин не хотел, чтобы технику устанавливали.
В Воронеже пьяного мужчину возмутила установка комплексов фиксации нарушений ПДД на одной из городских дорог, и он попытался украсть их. Об этом в пятницу, 27 апреля, рассказали в пресс-службе регионального управления МВД. Инцидент произошёл сегодня около 6:30 утра в Советском районе. Нетрезвый 24-летний горожанин вышел из одного местного кафе и заметил, что у дороги устанавливают переносные комплексы фиксации нарушений. Воронежец подошёл к 46-летнему установщику, высказал недовольство и потребовал прекратить работы. А когда не добился своего — перешёл от слов к делу. — Получив отказ, мужчина перешел к активным действиям. Пострадавший поспешил вызвать на место конфликта сотрудников полиции. В это время злоумышленник стал переносить комплексы на противоположную сторону проезжей части. При этом существенно повредил их, — рассказывают полицейские. В итоге прибывшие оперативники задержали мужчину. К моменту их приезда он уже пытался поймать попутный транспорт, чтобы скрыться с похищенной техникой. Против «борца с комплексами фиксации ПДД» стражи порядка завели уголовное дело по статье «Грабёж». Ущерб от его выходки эксперты оценили в 80 тысяч рублей.