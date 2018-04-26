Из-за «Маёвки» 1 мая в Новосибирске перекроют движение транспорта

Из-за проведения рок-концерта под названием «Маёвка» 1 мая с 16.00 до 22.00 (на площадке перед главным корпусом НГУ — ул. Пирогова, 2) запланировано временное прекращение движения транспорта.

1 мая перед НГУ произойдет закрытие 52-го Международного молодежного форума «Интернеделя — 2018». В связи с этим временно прекратится движение транспорта по Университетскому проспекту на участке от пересечения с ул. Пирогова и ул. Ильича до выезда с кольца на пересечении ул. Терешковой, проспекта Академика Коптюга и ул. Ляпунова с обеспечением объезда по автомобильным дорогам общего пользования, сообщает пресс-служба Новосибирского муниципалитета.

Также в связи с празднованием изменятся маршруты общественного транспорта в других участках города. Например, в Первомайском районе с 10:00 до 11:00 ограничат проезд по улице Маяковского от Физкультурной до Эйхе. А в Центральном районе с 10:00 до 12:30 перекроют проезд по Красному проспекту от Гоголя до Советской и по улице Ядринцевской от Красного проспекта до улицы Кирова в Октябрьском районе.

Подробней об изменениях маршрутов транспорта можно узнать здесь.