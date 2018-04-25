СМИ рассказали, как воронежские победители лотереи распорядились выигранными 506 млн рублей

Стало известно, как как жители посёлка Панино Воронежской области Наталья Власова Екатерина Евдокимова распорядились 506 млн рублей, выигранными в лотерею. Об этом сообщает kp.ru.

По словам местных жителей, семья купила участок и автомобили, а также поделилась деньгами с родственниками.

«Господи, только всё успокоилось. Про нас стали забывать. Мы начали нормальную жизнь», — сказала, со своей стороны, Евдокимова.

По её словам, она не хочет никому ничего объяснять, пусть все гадают, платят им деньги или нет.