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Жители Воронежской области выиграли в лотерею 506 миллионов рублей
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Жители Воронежской области выиграли в лотерею 506 миллионов рублей 

360tv.ru 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Екатерина Евдокимова и ее 63‐летняя мать Наталья Власова выиграли в лотерею 506 миллионов рублей. Что изменилось спустя пять месяцев у жительниц поселка Панино Воронежской области рассказал сайт «Комсомольская правда».
Получили они деньги. Машину купили. Они тут на другой улице усадьбу себе купили за миллион. Хибару там старую снесли и уже начали строить новый. Машин накупили. Себе черный джип
какой-то, Катьке паркетник «Хендай». А еще, говорят, родственникам денег дали — те тоже три автомобиля приобрели
— односельчане.
Екатерина Евдокимова уволилась из районного суда, где получала 11 тысяч рублей в месяц, и сейчас нигде не работает. Наталья Власова от богатства также рассудок не потеряла и даже поделилась деньгами с нуждающимися. Она добавила крупную сумму на операцию ребенка и помогла семье погорельцев.
Около 10 миллионов рублей, часть подоходного налога с выигрыша, получит районная администрация. Руководство планирует отремонтировать водопровод и сделать дороги, но пока все остается без изменений.
Зависть, угрозы, предательство любимого человека, нередко смерть — все это можно выиграть в лотерею вместе с главным призом. «360» вспомнил случаи, когда внезапно свалившаяся удача обернулась настоящим кошмаром.
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