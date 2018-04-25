Жители Воронежской области выиграли в лотерею 506 миллионов рублей

Екатерина Евдокимова и ее 63‐летняя мать Наталья Власова выиграли в лотерею 506 миллионов рублей. Что изменилось спустя пять месяцев у жительниц поселка Панино Воронежской области рассказал сайт «Комсомольская правда».

Получили они деньги. Машину купили. Они тут на другой улице усадьбу себе купили за миллион. Хибару там старую снесли и уже начали строить новый. Машин накупили. Себе черный джип

какой-то, Катьке паркетник «Хендай». А еще, говорят, родственникам денег дали — те тоже три автомобиля приобрели

— односельчане.

Екатерина Евдокимова уволилась из районного суда, где получала 11 тысяч рублей в месяц, и сейчас нигде не работает. Наталья Власова от богатства также рассудок не потеряла и даже поделилась деньгами с нуждающимися. Она добавила крупную сумму на операцию ребенка и помогла семье погорельцев.

Около 10 миллионов рублей, часть подоходного налога с выигрыша, получит районная администрация. Руководство планирует отремонтировать водопровод и сделать дороги, но пока все остается без изменений.

Зависть, угрозы, предательство любимого человека, нередко смерть — все это можно выиграть в лотерею вместе с главным призом. «360» вспомнил случаи, когда внезапно свалившаяся удача обернулась настоящим кошмаром.