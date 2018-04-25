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В регионе хотят построить автомобильный мост через Калининградский залив
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В регионе хотят построить автомобильный мост через Калининградский залив 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Документация по планировке путепровода, который соединит микрорайон им. А. Космодемьянского и поселок Шоссейное, уже утверждено. Данные размещены на официальном интернет-портале правовой информации.
Известно, что строительство моста между Южным и Северным обходами планировалось давно, но из-за дороговизны проекта от него отказывались.
Также согласована планировка следующих очередей Приморского кольца: от микрорайона им. А. Космодемьянского до подъезда к Светлому, от Светлого до развязки Преславское-Круглово, от улицы Емельянова до трасс Калининград-Долгоруково и Калининград-Мамоново.
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