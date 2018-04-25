В регионе хотят построить автомобильный мост через Калининградский залив

Документация по планировке путепровода, который соединит микрорайон им. А. Космодемьянского и поселок Шоссейное, уже утверждено. Данные размещены на официальном интернет-портале правовой информации.

Известно, что строительство моста между Южным и Северным обходами планировалось давно, но из-за дороговизны проекта от него отказывались.

Также согласована планировка следующих очередей Приморского кольца: от микрорайона им. А. Космодемьянского до подъезда к Светлому, от Светлого до развязки Преславское-Круглово, от улицы Емельянова до трасс Калининград-Долгоруково и Калининград-Мамоново.