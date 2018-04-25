В Волгограде начали ремонтировать улицу Чистоозерную

Дорожники начали восстанавливать улицу Чистоозерную в Краснооктябрьском районе Волгограда.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, на днях на первом участке улицы начали снимать изношенное покрытие. После того, как старый асфальт демонтируют со всей дороги, специалисты приступят к укладке нового покрытия на площади 32 500 квадратных метров. Отметим, протяженность дороги составляет четыре километра.

В ходе работ подрядчик ООО «ТрансСервис» уложит два слоя асфальтобетона. За ним будет организован многоступенчатый контроль. После каждого этапа реконструкции на дороге проводят лабораторные исследования используемых материалов и качества проведенных работ.

Кроме реконструкции улицы Чистоозерной специалисты отремонтируют примыкающую к ней улицу, ведущую к поселку Нижние Баррикады.