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Два незнакомца в черном предложили устроить в Костроме взрыв
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Два незнакомца в черном предложили устроить в Костроме взрыв 

Kostroma.Today 1 мая 2018
Фото: Kostroma.Today
Необычные видения заставили костромича позвонить в полицию, узнал KOSTROMA.TODAY. В ночь на субботу молодой человек отдыхал в баре, после чего началось необъяснимое.
Молодой костромич был единственным посетителем. В какой-то момент он увидел, что к нему подсели два человека в черном. Незнакомцы шепнули ему: «Давай что-нибудь взорвем».
Костромич не на шутку испугался и позвонил в полицию.
«Немедленно к месту происшествия была направлена следственно-оперативная группа полиции и экстренные службы города. В ходе проверочных мероприятий опасных предметов обнаружено не было», — рассказали корреспонденту KOSTROMA.TODAY в пресс-службе регионального УМВД.
Полицейские опросили сотрудников заведения. Они сообщили, что в баре отдыхал один мужчина. Больше сюда никто не заходил. Тогда правоохранители приступили к розыску позвонившего.
Бегущего человека они увидели на соседней улице.
Уже немного протрезвевший костромич рассказал, что ему, судя по всему, привиделись незнакомцы. Когда алкоголь выветрился, он понял, что его ждет ответственность, и убежал.
Сейчас по данному факту проводится проверка.
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