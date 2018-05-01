Два незнакомца в черном предложили устроить в Костроме взрыв

Необычные видения заставили костромича позвонить в полицию, узнал KOSTROMA.TODAY. В ночь на субботу молодой человек отдыхал в баре, после чего началось необъяснимое.

Молодой костромич был единственным посетителем. В какой-то момент он увидел, что к нему подсели два человека в черном. Незнакомцы шепнули ему: «Давай что-нибудь взорвем».

Костромич не на шутку испугался и позвонил в полицию.

«Немедленно к месту происшествия была направлена следственно-оперативная группа полиции и экстренные службы города. В ходе проверочных мероприятий опасных предметов обнаружено не было», — рассказали корреспонденту KOSTROMA.TODAY в пресс-службе регионального УМВД

Полицейские опросили сотрудников заведения. Они сообщили, что в баре отдыхал один мужчина. Больше сюда никто не заходил. Тогда правоохранители приступили к розыску позвонившего.

Бегущего человека они увидели на соседней улице.

Уже немного протрезвевший костромич рассказал, что ему, судя по всему, привиделись незнакомцы. Когда алкоголь выветрился, он понял, что его ждет ответственность, и убежал.

Сейчас по данному факту проводится проверка.