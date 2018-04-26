«Тойота» и «Лексус» покидают Красноярск

Контракт с красноярским дилером « Тойота » и « Лексус » — группой компаний «Крепость» — прекращен с 25 апреля. Об этом заявили в компании «Тойота Моторс» . В официальном заявлении, опубликованном на сайте компании, говорится о том, что «Тойота Моторс» работала с дилерами «Тойота» и «Лексус» в Красноярске и Абакане в течение двух лет по специальному плану развития дилерской сети, разработанному для дилеров с низкими показателями эффективности.

«К сожалению, специальный план не смог оказать положительное влияние на финансовое «здоровье» всей группы компаний «Крепость», — отмечается в ообщении.

При этом в «Тойота Моторс» подчеркнули, что заинтересованы в развитии своего присутствия в Красноярске и Абакане, а разрыв контракта с местным дилером связан исключительно с положением дел в конкретной компании, которая, по словам представителей «Тойота Моторс», близка к банкротству.

В этот же день, 25 апреля, владелец ГК «Крепость» Александр Кангун собрал пресс-концеренцию. Он заявил, что заявления о банкротстве его компании не имеют под собой никаких оснований. Хотя и признал наличие долгов предприятия перед банками (конкретные размеры задолженности названы не были). Он при этом подчеркнул, что проблемы с банками в целом урегулированы: они пошли на реструктуризацию долгов. Однако, подчеркнул Кангун, этот момент не имеет отношения к теме пресс-конференции.

Как рассказал Александр Кангун, Toyota Motors расторгла с ним контракт 11 апреля, несмотря на то, что он действоввал до 25-го. С этого же момента были прекращены поставки автомобилей и запчастей, в центральном складе были сняты предоплаченные автомобили. Примечательно, что г-н Кангун не смог однозначно ответить на вопрос, получат ли свои автомобили клиенты, которые уже внесли за них предоплату. Он рассказал, что в компании создадут центр урегулирования конфликтов, в котором проблемы каждого из клиентов будут рассматривать индивидуально — кому и когда будут либо возвращены деньги, либо все-таки поставлены автомобили.

Александр Кангун заметил при этом, что в происходящем может быть заинтересована некая «третья сторона». Однако кто это может быть, он уточнять не стал.