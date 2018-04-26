Дети в гостях у полиции Ижевска, пожары в Бурятии и восковая мадам Трамп: что произошло минувшей ночью

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! Традиционный утренний обзор новостей предлагает «Сусанин» читателям в четверг, 26 апреля.

Детская мечта:

Двое молодых братьев-ижевчан Миша и Матвей познакомились с работой полицейских. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Ижевску, о своей мечте мальчики 9 и 5 лет написали в письме в управление.

«На Новый год Дед Мороз принёс мне в подарок конструктор «Полицейский участок», в нём есть диспетчер, вертолёт, — пишет второклассник Миша. — Очень интересно, есть ли в нашей полицейской части вертолёт. А у моего брата Матвея есть мечта, посидеть в патрульном автомобиле и посмотреть на форму полицейского».

Сотрудники полиции решили осуществить мечту мальчиков и пригласили их в Управление МВД России по Ижевску. В ходе встречи полицейские рассказали о своей работе, продемонстрировали патрульный автомобиль. Мальчики сами смогли попробовать включить сирену и проблесковые маяки. Также они смогли примерить на себя бронежилет и каску; узнали, в каком случае сотрудники полиции имеют право применять физическую силу и спецсредства.

Также ребята получили ответ на самый главный вопрос: отличается ли настоящий отдел полиции от игрушечного, того, что находится у них дома.

«Очень отличается. Настоящий полицейский участок… большой. И в нём другие машины», — сказал Миша.

В завершении встречи сотрудники полиции подарили маленьким гостям памятные подарки и световозвращающие элементы на одежду, чтобы они стали заметнее на дороге в темное время суток для других участников дорожного движения.

Успехи пожарных:

За сутки площадь пожаров в лесах Бурятии сократилась. Как сообщает РИА Новости, площадь огненной стихии в тайге удалось сократить со 160 до 25 гектаров.

Отмечается, что на тушении за сутки работало более 210 человек и 46 единиц техники. В Бурятии кроме Северо-Байкальского района действует особый противопожарный режим, запрещающий разведение костров, выжигание травы мусора и проведение пожароопасных работ.

Дипломатический фронт:

Антонов выразил надежду на восстановление российско-американских отношений, приведя в пример взаимодействие стран в сфере культуры.

«Культура — один из немногих мостов в отношениях России и США, которая остается устойчивой перед политической турбулентностью и эффективно вносит вклад в совместные отношения и доверие между русскими и американцами», — сказал российский дипломат.

Он также выразил уверенность, что «мы вернёмся к взаимовыгодным и уважительным отношениям не только в культуре, но и в других областях».

Первая леди из воска:

Восковая фигура жены президента США Меланьи Трамп появилась в нью-йоркском филиале музея мадам Тюссо. Как сообщает телеканал NBC News, фигура первой леди установлена рядом с фигурой самого руководителя Штатов Дональда Трампа.