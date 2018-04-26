Ещё
Помощник мэра Краснодара анонсировал появление в городе первой «вафельной» разметки
Далее:
Читайте также:
Ещё

Помощник мэра Краснодара анонсировал появление в городе первой «вафельной» разметки 

Новая Кубань 23 минуты назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 26 апр. — Новая Кубань. Помощник мэра краевой столицы Евгения Первышова Владимир Вербицкий написал на своей странице в «Фейсбук», что в скором будущем в городе появится первая «вафельная» разметка.
— Первая «вафельная» разметка и камеры появятся на перекрестке Северной и Коммунаров. Теперь нарушителей, которым плевать на общественный транспорт и пассажиров, будут заваливать пачками штрафов, — заявил Вербицкий (орфография и пунктуация сохранены — прим. «НК»).
По его словам, если мера себя оправдает, в Краснодаре появятся еще несколько «вафельных» разметок.
— Дату установки сообщу дополнительно, — добавил помощник Первышова.
Напомним, использовать «вафельную» разметку в регионах РФ разрешено с 2017 года. По сути, она выполняет роль полицейского-регулировщика и не дает одному транспортному потоку пренебрегать запрещающим сигналом светофора, мешая другим участникам дорожного движения.
Новая Кубань: последние новости
15-летний ребенок попал в реанимацию после удара током на железнодорожной станции в Крымске Зиповское кольцо в Краснодаре не будут закрывать для движения на время ремонта На Кубани в 2019 году начнут реконструкцию трассы «Джубга-Сочи»
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лишать прав начнут по новой статье
Казахстан закрыл границу с Россией81
Будущее Ford Mondeo выглядит мрачным
«Предъявите инвалида или платите»
«АвтоВАЗ» стал прибыльным1
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:57
Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик
ДТП
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
01:40
Выезд Jeep на дорогу обернулся дракой
ДТП
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:17
Россиянин выбросил кота из окна на соседский Infiniti
Автоновости
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение