Помощник мэра Краснодара анонсировал появление в городе первой «вафельной» разметки

Краснодар. 26 апр. — Новая Кубань. Помощник мэра краевой столицы Евгения Первышова Владимир Вербицкий написал на своей странице в «Фейсбук», что в скором будущем в городе появится первая «вафельная» разметка.

— Первая «вафельная» разметка и камеры появятся на перекрестке Северной и Коммунаров. Теперь нарушителей, которым плевать на общественный транспорт и пассажиров, будут заваливать пачками штрафов, — заявил Вербицкий (орфография и пунктуация сохранены — прим. «НК»).

По его словам, если мера себя оправдает, в Краснодаре появятся еще несколько «вафельных» разметок.

— Дату установки сообщу дополнительно, — добавил помощник Первышова.

Напомним, использовать «вафельную» разметку в регионах РФ разрешено с 2017 года. По сути, она выполняет роль полицейского-регулировщика и не дает одному транспортному потоку пренебрегать запрещающим сигналом светофора, мешая другим участникам дорожного движения.