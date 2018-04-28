Пробки в 7 баллов образовались на дорогах Москвы в преддверии праздников

Пробки в Москве достигли 7 баллов по оценке сервиса Яндекс. Пробки. Из столицы начался предпраздничный массовый выезд за город.

Семь баллов Яндекс показывал уже в 16:00. Сейчас плотно стоит центр, много затруднений на Садовом и Третьем транспортном кольце.

Раннее центр организации дорожного движения предупредил, что перед праздниками из Москвы могут выехать до 1 миллиона машин, и порекомендовал водителям сдвигать время выезда либо на утро до 12 часов, либо на вечер после 21:00.