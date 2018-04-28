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Пробки в 7 баллов образовались на дорогах Москвы в преддверии праздников
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Пробки в 7 баллов образовались на дорогах Москвы в преддверии праздников 

Российская Газета 39 минут назад
Фото: Ivyborg.ru
Пробки в Москве достигли 7 баллов по оценке сервиса Яндекс. Пробки. Из столицы начался предпраздничный массовый выезд за город.
Семь баллов Яндекс показывал уже в 16:00. Сейчас плотно стоит центр, много затруднений на Садовом и Третьем транспортном кольце.
Раннее центр организации дорожного движения предупредил, что перед праздниками из Москвы могут выехать до 1 миллиона машин, и порекомендовал водителям сдвигать время выезда либо на утро до 12 часов, либо на вечер после 21:00.
Транспортную ситуацию сегодня может усугубить погода — столичное управление МЧС распространило экстренное предупреждение об усилении ветра до 15 метров в секунду.
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