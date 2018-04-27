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Полиция задержала бомжа‐угонщика собачьей инвалидной коляски
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Полиция задержала бомжа‐угонщика собачьей инвалидной коляски 

360tv.ru 25 минут назад
Фото: Медиа-центр
В дежурную часть первого отдела полиции УМВД России по городу Череповцу обратилась местная жительница. Она рассказала, что от подъезда дома по улице Бабушкина у нее украли специальную коляску, в которой она всегда выгуливала свою собаку‐инвалида. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Прибывшим на вызов сотрудникам полиции женщина рассказала, что после прогулки она как обычно отнесла своего питомца в квартиру на руках. Коляску при этом оставила без присмотра около подъезда. Вернувшись, женщина обнаружила пропажу.
Предположив, что украденное имущество может быть сдано в металлолом, заявительница направилась в пункт приема, расположенный неподалеку, и обнаружила там крестовину от коляски без колес и ремней
МВД России.
В ходе отработки прилегающей территории и опроса свидетелей участковый уполномоченный полиции установил подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый 40-летний мужчина без определенного места жительства. «Фигурант сознался в содеянном», — рассказала Ирина Волк.
Министерство транспорта России разработало проект единых правил пользования метрополитеном. Согласно документу, пассажирам запретят перевозить детей в детских колясках в вагонах поездов, на эскалаторах, станциях и межстанционных переходах.
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