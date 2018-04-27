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Новый главврач представлен коллективу Республиканского онкодиспансера
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Новый главврач представлен коллективу Республиканского онкодиспансера 

Казанский репортер 2 часа назад
Фото: Казанский репортер
Министр здравоохранения Республики Татарстан Марат Садыков представил коллективу Республиканского клинического онкологического диспансера РТ нового главврача. Должность занял Ильгиз Хидиятов. Ранее Садыков заявил, что министерство берет курс на кадровые перестановки. Несколько дней назад РКБ возглавил Рафаэль Шавалиев, который ранее стоял у руля ДРКБ. В свою очередь, ДРКБ теперь руководит Айрат Зиатдинов. А в должности главного врача городской поликлиники №21 утвердили Рустема Гайфуллина — он до настоящего моменты был во главе РКБ.
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