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На третий матч на «Волгоград Арене» будут давать по 4 билета в одни руки
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На третий матч на «Волгоград Арене» будут давать по 4 билета в одни руки 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Болельщики смогут с 28 апреля получить по четыре билета в одни руки на финал Кубка России по футболу, который пройдет на «Волгоград Арене» 2 мая. Раздавать их будут бесплатно.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе РФС, билеты можно будет получить на сайте kassir.ru. Для этого необходимо кликнуть на главной странице или в разделе «Спорт» на мероприятие «Олимп Кубок России по футболу. Финал». Зайдя на страницу, вы сможете выбрать понравившиеся вам места и положить в корзину. На стадии оформления заказа необходимо будет заполнить информацию о себе, к примеру, e-mail. Билеты придут вам на ваш электронный адрес. «Платить ни за что не придется», — подчеркнули в РФС.
Кроме того, билеты можно будет получить и офлайн. Их будут раздавать в трех пунктах в Ворошиловском, Советском и Дзержинском района. Их адреса смотрите здесь.
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