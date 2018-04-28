СК возбудил дело после гибели полицейского в Татарстане

В Республике Татарстан следственные органы возбудили уголовное дело вотношении местного жителя, которого обвинили в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов

Как пояснили «ФедералПресс» в пресс-службе республиканского СУ СКР , ранее в отношении Сатрутдинова возбудили уголовное дело по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств), в настоящее время оба уголовных дела объединены в одно производство.

Напомним, накануне на улице Восстания в Казани погиб старший лейтенант полиции Юрий Матренин. Сорудники МВД заметили автомобиль, который двигался с нарушением правил.

На требование правоохранителей остановиться водитель не отреагировал.

Преследовать нарушителя начали несколько экипажей на перекрестке улиц Волгоградская и Декабристов, не выбрав безопасную скорость, иномарка выехала на запрещающий сигнал светофора, после чего столкнулась с патрульным автомобилем.

«Неправильно это устраивать догонялки и подвергать свою жизнь и жизнь окружающих смертельно опасности», — прокомментировали ЧП пользователи соцсетей.

У погибшего инспектора остались жена и двое детей.