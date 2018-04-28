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СК возбудил дело после гибели полицейского в Татарстане
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СК возбудил дело после гибели полицейского в Татарстане 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Республике Татарстан следственные органы возбудили уголовное дело вотношении местного жителя, которого обвинили в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.
Как пояснили «ФедералПресс» в пресс-службе республиканского СУ СКР, ранее в отношении Сатрутдинова возбудили уголовное дело по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств), в настоящее время оба уголовных дела объединены в одно производство.
Напомним, накануне на улице Восстания в Казани погиб старший лейтенант полиции Юрий Матренин. Сорудники МВД заметили автомобиль, который двигался с нарушением правил.
На требование правоохранителей остановиться водитель не отреагировал.
Преследовать нарушителя начали несколько экипажей на перекрестке улиц Волгоградская и Декабристов, не выбрав безопасную скорость, иномарка выехала на запрещающий сигнал светофора, после чего столкнулась с патрульным автомобилем.
«Неправильно это устраивать догонялки и подвергать свою жизнь и жизнь окружающих смертельно опасности», — прокомментировали ЧП пользователи соцсетей.
У погибшего инспектора остались жена и двое детей.
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