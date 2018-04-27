В Татарстане мальчик погиб в петле из капроновых колготок

В Татарстан возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка, сообщили в пресс-службе СКР. Установлено, что днем 26 апреля в коридоре одного из домов по улице Нефтяников в городе Бугульма погиб 8-летний мальчик. По данному факту сотрудники следственных органов возбудили уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности» (ч.1 ст.109 УК РФ).

По предварительным данным, мальчик играл с другими детьми в общем коридоре. Он спрыгнул с трубы, используемой в качестве турника, и попал головой в закрепленную на ней петлю из капроновых колготок. Ребенок скончался на месте. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

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