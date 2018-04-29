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В Самаре ввели транспортные карты для поездок на дачи
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В Самаре ввели транспортные карты для поездок на дачи 

63.ru 26 минут назад
Фото: 63.ru
Владельцы социальной карты жителя Самарской области смогут безналично оплачивать поездки на дачи. Это стало возможным благодаря введению в областной столице расчета по бесконтактным микропроцессорным пластиковым картам «Электронный проездной».
Приобрести «Садово-дачную транспортную карту» можно будет в офисах продаж ООО «Транспортная карта» по адресам: улица А. Толстого,135 и улица Мориса Тореза, 67а а также в метро и в отделениях Почты России.
— Стоимость самой карты составит 50 рублей. Минимальная сумма пополнения — в зависимости от стоимости разовой поездки в соответствии с протяженностью маршрута (от 19 рублей), — рассказали в мэрии Самары.
В прошлом году в областной столице действовали долгосрочные проездные билеты («сезонки») на соответствующий маршрут и месяц, к которым прилагались талоны на 4, 8 и 16 поездок в месяц. Если лимит (доступный остаток) не был полностью потрачен, а месяц закончился, то право неиспользованной поездки (или нескольких поездок) «сгорало». Теперь с «Электронным проездным» это исключено.
«Сезонок» с талонами не предусмотрено. Чтобы оплатить проезд, дачникам надо будет предъявить кондуктору карту.
Стоимость разовой поездки будет составлять от 19 до 37 рублей, в зависимости от протяженности маршрута.
Дачные перевозки в Самаре стартует 1 мая. Мэрия города обнародовала подробный список маршрутов.
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