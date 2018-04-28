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Из-за ремонта на ул. Железнодорожной временно введут одностороннее движение
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Из-за ремонта на ул. Железнодорожной временно введут одностороннее движение 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
На улице Железнодорожной в Калининграде начали ремонт дороги. На это время здесь временно введут одностороннее движение, сообщает пресс-служба городской администрации.
Ремонт начнут с 7 мая. Для этого движение ограничат на участке от ул. Портовой до ул. А. Суворова (в направлении от двухъярусного моста в сторону ул. А. Суворова).
Порядная организация до начала производства работ установит ограждения и дорожные знаки согласно утвержденной схеме организации движения.
Работы продлятся до 25 мая.
На ремонт участка протяженностью 1,82 км будет потрачено 27,6 млн рублей.
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