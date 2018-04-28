Из-за ремонта на ул. Железнодорожной временно введут одностороннее движение

На улице Железнодорожной в Калининграде начали ремонт дороги. На это время здесь временно введут одностороннее движение, сообщает пресс-служба городской администрации.

Ремонт начнут с 7 мая. Для этого движение ограничат на участке от ул. Портовой до ул. А. Суворова (в направлении от двухъярусного моста в сторону ул. А. Суворова).

Порядная организация до начала производства работ установит ограждения и дорожные знаки согласно утвержденной схеме организации движения.

Работы продлятся до 25 мая.

На ремонт участка протяженностью 1,82 км будет потрачено 27,6 млн рублей.