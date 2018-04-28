В Москве продан самый дорогой Maserati

Московский автодилер продал самую дорогую версию итальянского автомобиля Maserati Levante , сообщает Life.

Издание отмечает, что стандартная версия Levante стоит в среднем шесть миллионов рублей, тогда как проданная почти вдвое больше — 11,5 миллиона.

На росте цены «итальянца» сказался тюнинг-пакет из 17 карбоновых элементов, которым его оборудовало тюнинг-ателье Larte Design, а также отделка салона натуральной кожей и шелком, выполненная мастерами итальянского дома моды Ermenegildo Zegna.

Накануне аналитическое агентство «Автостат» сообщило, что продажи в России новых Maserati в январе-марте 2018 года упали на 50,5% по сравнению с аналогичным периодом минувшего года. За первые три месяца 2018-го россияне приобрели лишь 55 новых Maserati. Такое падение эксперты связывают именно с интересом покупателей к Maserati Levante, продажи которого начались как раз в начале 2017-го.