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30 наркозавсисимых нижегородцев с водительскими правами выявлены в Советском районе
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30 наркозавсисимых нижегородцев с водительскими правами выявлены в Советском районе 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
30 наркозавсисимых нижегородцев с водительскими правами выявила прокуратура Советского района.
Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области.
Ранее в надзорное ведомство из регионального Управления ГИБДД поступил список лиц, имеющих действующие водительские удостоверения, и при этом состоящие в наркологической больнице под диспансерным наблюдением с диагнозом «синдром зависимости от наркотических веществ», препятствующим управлению транспортными средствами.
В связи с этим, прокуратурой в первом квартале 2018 года предъявлено 30 заявлений в районный суд о прекращении права управления транспортными средствами лицам, имеющими противопоказания к водительской деятельности.
Заявления находятся на рассмотрении райсуда.
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