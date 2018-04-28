Водителей начнут штрафовать за остановку на «вафельнице»

В России с 28 апреля вступили в силу изменения в Правила дорожного движения, предусматривающие наказание за выезд и остановку на перекрестке с новой желтой разметкой, представляющий из себя «вафельницу».

Согласно новым правилам, на такую разметку запрещено выезжать в случае образование затора на перекрестке или сразу за ним. Но есть исключения: на перекресток можно выезжать при поворотах налево или направо. Штраф за остановку на «вафельнице» составит тысячу рублей, пишет НСН.

Также с 28 апреля вводится в действие новый знак, предупреждающий о приближении к перекрестку с «вафельницей» (квадрат желтого цвета с проведенными в нем диагоналями на сером фоне).