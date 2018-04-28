Ещё
Машиниста изрубило ножами на заводе в Татарстане
Далее:
Читайте также:
Ещё

Машиниста изрубило ножами на заводе в Татарстане 

360tv.ru 37 минут назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
41‐летний машинист угодил в конвейер шнекового транспортера на фанерном заводе в Зеленодольске. Там его разрубило ножами. Об этом сообщили «Дни.ру».
По данным следствия, мужчина обнаружил затор из технологической щепы. Он решил его исправить, не выключая при этом аппарат. Вот только на рубильной машине не было блокировочных устройств. Пострадавшего затянуло в конвейер.
Обстоятельства случившегося устанавливаются. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека».
Районный суд Красноярска вынес обвинительный приговор массажисту, который случайно убил свою постоянную клиентку во время сеанса.
360tv.ru: последние новости
Самый дорогой Maserati Levante продали в Москве Весенние паводки нанесли колоссальный ущерб Алтайскому краю Питбуль напал на женщину в метро Нью‐Йорка. Видео
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Смерть автоинспектора во время погони попала на видео79
Лишать прав начнут по новой статье
«Штрафовать будет легче»: новую разметку прописали в ПДД73
В Калуге начали выпускать новые модели Peugeot и Citroen
Дебютировал «настоящий» внедорожник Nissan
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
ДТП
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
03:00
«Штрафовать будет легче»: новую разметку прописали в ПДД
ПДД Статьи
00:57
Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик
ДТП
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
00:34
МКАД парализовало после крупного ДТП
ДТП Автоновости
01:40
Выезд Jeep на дорогу обернулся дракой
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение