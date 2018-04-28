Машиниста изрубило ножами на заводе в Татарстане

41‐летний машинист угодил в конвейер шнекового транспортера на фанерном заводе в Зеленодольске. Там его разрубило ножами. Об этом сообщили «Дни.ру».

По данным следствия, мужчина обнаружил затор из технологической щепы. Он решил его исправить, не выключая при этом аппарат. Вот только на рубильной машине не было блокировочных устройств. Пострадавшего затянуло в конвейер.

Обстоятельства случившегося устанавливаются. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека».

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