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В Архангельске очевидцы спасли провалившегося под лёд мужчину
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В Архангельске очевидцы спасли провалившегося под лёд мужчину 

АиФ Архангельск 1 час назад
Фото: АиФ Архангельск
26 апреля сотрудники «Главрыбвода» заметили провалившегося под лёд жителя Соломабалы и спасли его.
Около 13:45 работники Архангельской рыбоводной станции ФГБУ «Главрыбвод» увидели, как по льду реки Кузнечиха идёт мужчина. Неожиданно лёд под его ногами треснул, и он оказался в воде. Сотрудники рыбстанции кинулись на помощь утопающему, спустили с пирса лодку, и поплыли к нему, ломая лед перед лодкой. После этого они сказали мужчине намотать конец спасательного линя на руку, и так вытащили его из воды.
«Из воды торчала лишь одна голова, сам мужчина держался за кромку льда, — рассказал arh112 начальник рыбоводной станции Сергей Пахолов. — Он пытался выкарабкиваться на лёд, но он ломался и не давал никаких шансов, чтобы выбраться самостоятельно».
Спасённый рассказал, что надеялся быстро пройти по льду, спеша на работу.
Напомним, в Архангельской области в 2018 году четыре человека стали жертвами хрупкого льда.
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