В Архангельске очевидцы спасли провалившегося под лёд мужчину

26 апреля сотрудники «Главрыбвода» заметили провалившегося под лёд жителя Соломабалы и спасли его.

Около 13:45 работники Архангельской рыбоводной станции ФГБУ «Главрыбвод» увидели, как по льду реки Кузнечиха идёт мужчина. Неожиданно лёд под его ногами треснул, и он оказался в воде. Сотрудники рыбстанции кинулись на помощь утопающему, спустили с пирса лодку, и поплыли к нему, ломая лед перед лодкой. После этого они сказали мужчине намотать конец спасательного линя на руку, и так вытащили его из воды.

«Из воды торчала лишь одна голова, сам мужчина держался за кромку льда, — рассказал arh112 начальник рыбоводной станции Сергей Пахолов. — Он пытался выкарабкиваться на лёд, но он ломался и не давал никаких шансов, чтобы выбраться самостоятельно».

Спасённый рассказал, что надеялся быстро пройти по льду, спеша на работу.

Напомним, в Архангельской области в 2018 году четыре человека стали жертвами хрупкого льда.