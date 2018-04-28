Рядом с селом Паника Оренбургской области лопнул нефтепровод

Рядом с селом Паника Оренбургской области произошла разгерметизация нефтепровода, в результате чего в атмосферу был выброшен попутный нефтяной газ с резким неприятным запахом и сероводородом. Скважинной жидкостью оказалось загрязнено около 250 квадратных метров территории, сообщает «56 медиа» со ссылкой на администрацию Оренбургского района.

По предварительной информации, разгерметизация нефтепровода произошла из-за дефекта в одном из сварных стыков. Трубопровод был запущен в эксплуатацию месяц назад.

В настоящее время ситуация находится под контролем, на месте разлива идут рекультивационные работы. По трубопроводу перекачивалась скважинная жидкость на переработку.