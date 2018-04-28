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Рядом с селом Паника Оренбургской области лопнул нефтепровод
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Рядом с селом Паника Оренбургской области лопнул нефтепровод 

Rambler News Service 1 час назад
Рядом с селом Паника Оренбургской области произошла разгерметизация нефтепровода, в результате чего в атмосферу был выброшен попутный нефтяной газ с резким неприятным запахом и сероводородом. Скважинной жидкостью оказалось загрязнено около 250 квадратных метров территории, сообщает «56 медиа» со ссылкой на администрацию Оренбургского района.
По предварительной информации, разгерметизация нефтепровода произошла из-за дефекта в одном из сварных стыков. Трубопровод был запущен в эксплуатацию месяц назад.
В настоящее время ситуация находится под контролем, на месте разлива идут рекультивационные работы. По трубопроводу перекачивалась скважинная жидкость на переработку.
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