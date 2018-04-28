Дорогу от трассы М-7 «Волга» до поселка Фролищи отремонтируют в 2018 году

С просьбой о ремонте участка к врио губернатору во время личного приема обратилась жительница поселка Татьяна Кузнецова . По ее словам, дорога протяженностью 25,8 км в очень плохом состоянии, в прошлом году она была передана в областную собственность.

«В 2018 году планировалось отремонтировать участок протяженностью почти 10 км, однако, учитывая большое количество обращений от жителей поселка, было решено включить всю дорогу в план ремонта на этот год», — сообщил глава региона.