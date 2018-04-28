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Дорогу от трассы М-7 «Волга» до поселка Фролищи отремонтируют в 2018 году
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Дорогу от трассы М-7 «Волга» до поселка Фролищи отремонтируют в 2018 году 

АиФ Нижний Новгород 1 час назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
С просьбой о ремонте участка к врио губернатору во время личного приема обратилась жительница поселка Татьяна Кузнецова. По ее словам, дорога протяженностью 25,8 км в очень плохом состоянии, в прошлом году она была передана в областную собственность.
«В 2018 году планировалось отремонтировать участок протяженностью почти 10 км, однако, учитывая большое количество обращений от жителей поселка, было решено включить всю дорогу в план ремонта на этот год», — сообщил глава региона.
Глеб Никитин поручил взять на особый контроль качество выполнения работ.
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