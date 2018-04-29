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Ветераны смогут бесплатно посетить спектакль театра «На Моховой»
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Ветераны смогут бесплатно посетить спектакль театра «На Моховой» 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Ветераны Великой Отечественной войны и жители блокадного Ленинграда смогут бесплатно посетить спектакль «Свято» в Учебном театре «На Моховой». Акция приурочена к 73-й годовщине Дня Победы.
Полуторачасовой спектакль словно соткан соткан из народных поверий и бабушкиных колыбельных. Здесь шалят Русалки и пугают Лешие, в полнолуние девушка гадает на суженого, а завтра, всплакнув, проводит его в дальнюю дорогу. В чистом поле силы молодецкие схлестнутся в кулачном бою, а вот в том дворе нынче играют свадьбу!
Используя пластические сюжеты, студенты курса Сергея Бызгу размышляют об истории, суевериях, уникальности и самобытности русской земли. «Свято» — это современное прочтение фольклорных музыкальных тем, хореография в стиле модерн.
Возможностью бесплатного посещения можно будет воспользоваться 8 мая (начало спектакля в 19.00) и 9 мая (начало в 18.00). Для этого нужно будет лишь предъявить удостоверение ветерана ВОВ или жителя блокадного Ленинграда.
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