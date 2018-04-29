Плывущие по улицам автомобили шокировали жителей Владикавказа

Автомобилисты переплывали улицы Владикавказа во время ливня вечером 28 апреля.

Очевидцы ЧП прислали видеозапись в городское сообщество в соцсетях. Во время ливня во Владикавказе затопило улицу Маркова. Уровень воды доходил до решётки радиатора на некоторых автомобилях.

Пользователи социальной сети отмечают, что ливнёвые стоки в городе давно не чистили. Канализация забита, поэтому вода заполняет улицы, и любой сильный дождь может привести к беде.

МЧС по Северной Осетии — Алании напоминает, как обезопасить себя и близких во время ливней:

по возможности воздержаться от поездок, пока погода не улучшится;не спускаться в подвалы, подземные переходы, цокольные этажи зданий;подняться из затапливаемого помещения, а если такой возможности нет, отключить газ и электричество и вызвать спасателей МЧС по телефону 101;во время поездки на автомобиле безопасней переждать ливень на обочине, чем пытаться переплыть зону подтопления.

Публикация от ЧП / Владикавказ (@chp_vladikavkaz) 28 Апр 2018 в 7:08 PDT