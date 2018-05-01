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В Новосибирске спасатели вызволили с балкона собаку
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В Новосибирске спасатели вызволили с балкона собаку 

АиФ-Новосибирск 1 час назад
Фото: АиФ-Новосибирск
Спасатели МАСС в Новосибирске спасли собаку, которая застряла между железными прутьями балкона. Об этом сообщается в группе ведомства.
В муниципальную аварийно-спасательную службу позвонила жительница Новосибирска и сообщила, что ее пес застрял на балконе. Своими силами вызволить животное женщина не смогла.
Инцидент произошел вечером 29 апреля. На место происшествия, в Ленинский район на улицу Станиславского незамедлительно выехали спасатели МАСС.
Женщина на месте происшествия рассказала спасателем, что в течении нескольких часов пыталась сама вызволить животное.
Спасатели МАСС планировали перерезать прутья, однако этого сделать им не удалось. Тогда они воспользовались гидравлическим зажимом. Собака выбежала из своего заточения и направилась к хозяйке. К счастью, во время операции спасения пес не пострадал.
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