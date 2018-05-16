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Во время и после тестового матча 16 мая на «Самара Арене» будут собирать отзывы и предложения
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Во время и после тестового матча 16 мая на «Самара Арене» будут собирать отзывы и предложения 

Волга Ньюс 16 мая 2018
Фото: ТРК Губерния
Напомним, в этот день на стадионе «Самара Арена» пройдет третий тестовый матч. ФК «Лада-Тольятти» встретится с командой «Носта» из Новотроицка в 24 туре ФОНБЕТ — Первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ.
"Перед организаторами тестовых матчей стоит задача проверить все системы жизнеобеспечения стадиона и все сервисы, предоставляемые болельщикам. При подготовке учитывается много нюансов — от транспортной логистики и прохождения зрителями контроля доступа на стадион, до организации камер хранения и навигации на арене", — сообщает департамент информполитики администрации губернатора.
Власти просят просим самарцев и гостей города с пониманием отнестись к тем рабочим моментам, которые будут сопровождать тестовые мероприятия. Во время проведения тестового матча и после матча на «Самара Арене» будет организован сбор предложений и отзывов.
Поделиться ими можно будет по многоканальному телефону:
8 (846) 200-01-27 (он будет работать 16 и 17 мая), а также отправив письмо на электронную почту social@samara-2018-host.city
ВКонтакте в специальном разделе https://vk.com/topic-131238618_38307276, а также в других соцсетях с хештегом #СамараАренаОтзыв
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