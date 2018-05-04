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В Казани установили правила продажи и употребления алкоголя на время ЧМ-2018
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В Казани установили правила продажи и употребления алкоголя на время ЧМ-2018 

ТАСС 4 мая 2018
Фото: Казанский Портал
КАЗАНЬ, 4 мая. /ТАСС/. Ограничения розничной продажи и употребления алкогольной продукции в дни проведения матчей чемпионата мира по футболу ввели в Казани на определенных территориях. Соответствующее постановление регионального правительства подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.
"Не допускаются продажа и употребление алкогольной продукции, содержащейся в стеклянной потребительской таре, в том числе при оказании услуг общественного питания: в границах территорий согласно приложениям № 1-7 к настоящему постановлению 15, 16, 19, 20, 23, 24, 26, 27, 29, 30 июня и 5, 6 июля 2018 года; в границе территории согласно приложению № 8 к настоящему постановлению с 14 июня по 15 июля 2018 года, за исключением 29 июня, 4, 5, 8, 9, 12 и 13 июля", — говорится в документе.
Согласно приложениям к постановлению, ограничение вводится на территории рядом со стадионом «Казань-Арена», с железнодорожным вокзалом «Казань-1», железнодорожным вокзалом «Казань-2», автовокзалом «Южный», автовокзалом «Восточный», международным аэропортом «Казань» и фан-фест зоной на набережной реки Казанки.
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