В Казани установили правила продажи и употребления алкоголя на время ЧМ-2018

КАЗАНЬ, 4 мая. / ТАСС /. Ограничения розничной продажи и употребления алкогольной продукции в дни проведения матчей чемпионата мира по футболу ввели в Казани на определенных территориях. Соответствующее постановление регионального правительства подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин

"Не допускаются продажа и употребление алкогольной продукции, содержащейся в стеклянной потребительской таре, в том числе при оказании услуг общественного питания: в границах территорий согласно приложениям № 1-7 к настоящему постановлению 15, 16, 19, 20, 23, 24, 26, 27, 29, 30 июня и 5, 6 июля 2018 года; в границе территории согласно приложению № 8 к настоящему постановлению с 14 июня по 15 июля 2018 года, за исключением 29 июня, 4, 5, 8, 9, 12 и 13 июля", — говорится в документе.

Согласно приложениям к постановлению, ограничение вводится на территории рядом со стадионом «Казань-Арена», с железнодорожным вокзалом «Казань-1», железнодорожным вокзалом «Казань-2», автовокзалом «Южный», автовокзалом «Восточный», международным аэропортом «Казань» и фан-фест зоной на набережной реки Казанки.