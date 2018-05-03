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Жители Нижнего Новгорода вышли на митинг против роста платы за отопление
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Жители Нижнего Новгорода вышли на митинг против роста платы за отопление 

Авторадио 53 минуты назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Люди собрались возле офиса компании «Волгаэнергосбыт», ближайший проспект перекрыли фурой с прицепом. Поводом для недовольства стали квитанции с доплатой за отопление. Сумма в них составила от полутора до двенадцати тысяч рублей, пишет РИА Новости. Горожане намерены добиться перерасчета платы за ЖКХ. «Волгаэнергосбыт», в свою очередь, объясняет — корректировка платы за отопление производится по итогам года с учетом фактических показаний приборов учета. Если жилец не может оплатить всю сумму сразу, ему в качестве компромисса предложат беспроцентную рассрочку на 12 месяцев.
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