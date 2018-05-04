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Андрей Клычков раскритиковал ремонт дорог в Орле
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Андрей Клычков раскритиковал ремонт дорог в Орле 

АиФ 3 часа назад
Фото: АиФ
На совещании 3 мая Андрей Клычков раскритиковал ремонт дорог в Орле, сообщили в пресс-службе администрации региона.
Глава региона подверг критике низкие темпы проведения работ подрядчиками и порекомендовал Александру Муромскому провести разъяснительную работу с подрядчиками.
«Подрядчики должны понимать свою ответственность. Те подрядчики, которые не выполняют свои обязательства, не должны больше привлекаться к работе», — подчеркнул Андрей Клычков.
На следующий день Александр Муромский провел оперативное совещание по этому вопросу. Он подчеркнул, что дорожный вопрос находится у него на личном контроле и спрос за любой срыв будет жестким, вплоть до увольнений ответственных. Он сообщил, что каждое утро, включая праздники и выходные, в 7:30 он будет проводить в своем кабинете планерки с подрядчиками.
«Постройте систему таким образом, чтобы накануне утром был готов график работ дорожников с указанием мест, где проводят ремонт и количеством бригад, — поручил Александр Муромский. — Врио губернатора Орловской области поставил нам задачу завершить ямочный ремонт до 15 мая. В первую очередь следует отремонтировать дороги с наиболее интенсивным потоком транспорта — центральные улицы и перекрестки, затем — периферийные улицы».
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