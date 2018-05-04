Андрей Клычков раскритиковал ремонт дорог в Орле

На совещании 3 мая Андрей Клычков раскритиковал ремонт дорог в Орле, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Глава региона подверг критике низкие темпы проведения работ подрядчиками и порекомендовал Александру Муромскому провести разъяснительную работу с подрядчиками.

«Подрядчики должны понимать свою ответственность. Те подрядчики, которые не выполняют свои обязательства, не должны больше привлекаться к работе», — подчеркнул Андрей Клычков.

На следующий день Александр Муромский провел оперативное совещание по этому вопросу. Он подчеркнул, что дорожный вопрос находится у него на личном контроле и спрос за любой срыв будет жестким, вплоть до увольнений ответственных. Он сообщил, что каждое утро, включая праздники и выходные, в 7:30 он будет проводить в своем кабинете планерки с подрядчиками.

«Постройте систему таким образом, чтобы накануне утром был готов график работ дорожников с указанием мест, где проводят ремонт и количеством бригад, — поручил Александр Муромский. — Врио губернатора Орловской области поставил нам задачу завершить ямочный ремонт до 15 мая. В первую очередь следует отремонтировать дороги с наиболее интенсивным потоком транспорта — центральные улицы и перекрестки, затем — периферийные улицы».