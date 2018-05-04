Суд США предъявил обвинение бывшему главе концерна Volkswagen

70-летнему немецкому топ-менеджеру на пенсии грозит тюремное заключение сроком до 25 лет и денежный штраф до 275 тысяч долларов, поскольку, как считают судьи, он в 2014 и 2015 годах знал о подтасовках в показаниях приборов, занижавших реальное количество выхлопов дизельных моторов, и не сообщил об этом в контрольные органы. Более того, концерн продолжал экспортировать в США автомобили с намеренно заниженными показаниями вредного для окружающей среды диоксида азота. В реальности выхлопы содержали значения, превышающие предельно допустимые в США экологические нормы.

Однако адвокат бывшего главы Volkswagen заявил, что Германия не выдает своих граждан органам юстиции других стран. Сам Винтеркорн пока что не высказался насчет предъявленных ему обвинений.

Мартин Винтеркорн добровольно ушел с поста председателя совета директоров акционерного общества Volkswagen в сентябре 2015 года в результате «дизельного скандала». Тогда учреждение по защите окружающей среды в США обвинило крупнейшего немецкого автопроизводителя в намеренных махинациях с программным обеспечением, показывающим величину вредных выбросов. Ранее американские органы юстиции уже приговорили двух менеджеров концерна к многолетнему тюремному заключению и денежным штрафам.

"Тот, кто пытается обмануть Соединенные Штаты Америки, заплатит высокую цену", — заявил министр юстиции США Джефф Сешнс в Вашингтоне. Прокурор восточного района Мичигана Мэтью Шнайдер выразил свое возмущение тем, что «уголовные преступления исходили с высшего уровня руководства концерна Volkswagen. Американские следователи считают, что Винтеркорн в мае 2014 и июле 2015 года получил информацию о махинациях с программным обеспечением. Однако он и другие менеджеры высшего звена решили продолжить эту нелегальную практику.

Volkswagen поставил в США более 600 тысяч автомобилей с дефектным программным обеспечением, показывающим во время тестирования заниженные значения дизельных выхлопов. Обвинительное заключение против Винтеркорна стало известно накануне, хотя заявление было подано прокуратурой еще в марте. Volkswagen заявил, что готов и далее сотрудничать с органами юстиции США, однако считает неприемлемым высказываться насчет индивидуальных дел.

Ранее немецкий автогигант уже вынужден был заплатить за „дизельный скандал“ 25 миллиардов долларов. Восемь менеджеров высшего звена были обвинены, двое из них приговорены к высоким тюремным срокам и денежным штрафам.