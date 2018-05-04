В МФЦ начнут выдавать водительские права

Минпромторге. Россияне смогут получить права и зарегистрировать автомобиль через многофункциональные центры государственных услуг. Об этом стало известно порталу iz.ru по сообщению МВД . То, что правительству поручили проработать данный вопрос, подтвердили в Минэкономразвития

В конце текущего года, как уточняет РЕН-ТВ, пилотный проект запустили в Татарстане. На сегодняшний день права можно получить только в отделениях ГИБДД , в МФЦ сегодня их можно только переоформить.

Эксперты считают, что нововведение позволит бороться с очередями и облегчит процедуру получения документов.

По сообщению МВД, в рамки пилотного проекта по получению документов в МФЦ могут включить Москву и область, однако такое решение еще не принято.

После старта проекта россияне сами смогут выбирать, хотят ли получать права в ГАИ, или им достаточно похода в МФЦ. Эксперимент должен продлиться шесть месяцев.