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В МФЦ начнут выдавать водительские права
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В МФЦ начнут выдавать водительские права 

РИА «ФедералПресс» 11 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Россияне смогут получить права и зарегистрировать автомобиль через многофункциональные центры государственных услуг. Об этом стало известно порталу iz.ru по сообщению МВД. То, что правительству поручили проработать данный вопрос, подтвердили в Минэкономразвития и Минпромторге.
В конце текущего года, как уточняет РЕН-ТВ, пилотный проект запустили в Татарстане. На сегодняшний день права можно получить только в отделениях ГИБДД, в МФЦ сегодня их можно только переоформить.
Эксперты считают, что нововведение позволит бороться с очередями и облегчит процедуру получения документов.
По сообщению МВД, в рамки пилотного проекта по получению документов в МФЦ могут включить Москву и область, однако такое решение еще не принято.
После старта проекта россияне сами смогут выбирать, хотят ли получать права в ГАИ, или им достаточно похода в МФЦ. Эксперимент должен продлиться шесть месяцев.
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