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«Яндекс» внедрил голосового помощника в «Навигатор»
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«Яндекс» внедрил голосового помощника в «Навигатор» 

РИА Новости 20 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. "Яндекс" запустил голосового помощника — «Алиса» — в приложении «Навигатор», что поможет водителям проще решать задачи, не отвлекаясь от дороги, говорится в сообщении интернет-компании.
В компании заверяют, что первыми внедрили голосового помощника в навигатор. В сообщении отмечается, что голосовой помощник может водителю подсказать дорогу, построить маршрут, найти ближайшую заправку или парковку, ответить на возникший в пути вопрос и так далее.
"Раньше «Навигатор» понимал только ограниченное количество заложенных в него команд. С «Алисой» можно беседовать, как с обычным человеком. Голосовой помощник переспросит адрес, если не поймет его или не расслышит. А в ответ на просьбу оставить на карте сообщение уточнит, что именно нужно рассказать другим водителям", — говорится в сообщении.
Кроме того, в «Навигаторе» появились новые функции. Например, у помощника можно спросить, надолго ли пробка — алгоритм проанализирует движение машин на проблемном участке и составит прогноз, а «Алиса» его озвучит. «Она умеет отвечать на вопросы, которые часто возникают у водителей, например: „44 — это какой регион?“ или „Какой штраф за грязные номера?“ — говорится в сообщении.
Помимо этого, „Алиса“ может развлечь водителя, когда он стоит в пробке или кого-то ждет. „Голосовой помощник поет, предсказывает будущее и знает много игр. Например, с ней можно составлять короткие слова из длинных или играть в города“, — отмечает компания. Новая версия „навигатора“ с голосовым помощником доступна в Google Play и App Store. Если на устройстве уже есть приложение, голосовой помощник заработает после обновления.
»Яндекс" в октябре 2017 года запустил голосового помощника «Алиса», распознающего речь с точностью, близкой к человеческой. В «Яндексе» утверждают, что «Алиса» — первый в мире голосовой помощник, который не ограничивается набором заранее заданных ответов, а с которым можно поговорить, как с человеком, и она поймет. «Яндекс. Навигатор» — бесплатное мобильное приложение, которым ежемесячно пользуются около 18 миллионов человек в России, Белоруссии, Казахстане, Турции и других странах.
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